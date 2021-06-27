БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Из ПАСЕ — выйти, корабли-нарушители — топить!

Из ПАСЕ — выйти, корабли-нарушители — топить!

Чем Россия ответит на агрессивное непризнание Крыма? Дмитрий Родионов Фото: Global Look Press Материал комментируют: Владимир Лепехин Федор Бирюков Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию не применять в Крыму свое законодательство.

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