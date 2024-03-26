Собственными силами: что помогло Украине снизить эффективность атак на энергетические объекты

Несколько дней назад Россия сосредоточила огонь на запутанной инфраструктуре электропередачи в Днепропетровской и Запорожской областях, это было ощутимо, но большая часть страны устояла и не погрузилась в блэкаут.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии