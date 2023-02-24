25 февраля: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тулы

25 февраля – 56 день года, до Нового года осталось 309 дней. Узнать все памятные даты, которые отмечают в этот день и об их роли для истории России и Тульской области можно в материале Тульской службы новостей Приметы • Алексеев день – народный праздник • Сегодня нельзя ломать хлеб руками – можно притянуть к себе проблемы • Дарить подарки без символического выкупа нельзя, нужно в ответ попросить монету • Чем холоднее 25 февраля, тем теплее будет март Родились в этот день • 1881 – советский государственный и партийный деятель первый народный комиссар внутренних дел РСФСР Алексей Рыков • 1912 – актёр театра и кино, народный артист СССР Всеволод Санаев • 1921 – один из основателей советской кукольной мультипликации, автор таких мультфильмов, как "Варежка", "Чебурашка" и "Тайна третьей планеты" Роман Качанов • 1940 – актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Валентина Шарыкина • 1953 – полпред Президента РФ в Южном федеральном округе с 2008 года, бывший генпрокурор России Владимир Устинов • 1959 – российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер Алексей Балабанов 25 февраля: праздники в России • Золовкины посиделки (6-й день масленичной недели) • День рождения револьвера • День составления географических карт 25 февраля в истории России • 1921 – образована Грузинская ССР.