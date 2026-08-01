Очевидец сообщил СМИ, что на кухне «Balzi Rossi» взорвалось газовое оборудование Донецкая группа новостей.
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Очевидец сообщил СМИ, что на кухне «Balzi Rossi» взорвалось газовое оборудование Донецкая группа новостей.
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