МОСКВА (ИА Реалист). 15 октября Государственная Дума на пленарном заседании ратифицировала соглашение между правительствами России и Китая о совместном строительстве второго главного пути на трансграничном железнодорожном участке Забайкальск — Маньчжурия.
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