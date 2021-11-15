В Омске за отказ надевать маску оштрафовали около 400 человек

В регионе подвели итоги соблюдения ограничительных мер за неделю. Как сообщает пресс-служба министерства региональной безопасности, в Омской области продолжается контроль за соблюдением ограничительных мер в общественных местах и транспорте.
В регионе подвели итоги соблюдения ограничительных мер за неделю. Как сообщает пресс-служба министерства региональной безопасности, в Омской области продолжается контроль за соблюдением ограничительных мер в общественных местах и транспорте.
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