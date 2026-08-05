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Аргументы недели

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Миграционный кризис в Сеуте: Европа ищет виноватых, но решения нет

Миграционный кризис в Сеуте: Европа ищет виноватых, но решения нет

Массовый прорыв границы в испанском анклаве Сеута, где десятки тысяч марокканцев одновременно попытались пересечь границу, в очередной раз вскрыл фундаментальную проблему, с которой Евросоюз не может справиться уже много лет.

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