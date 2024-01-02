Не только оливье: тест RT о новогодней и рождественской еде разных стран

В какой стране в новогоднюю ночь нужно съесть 12 виноградин? Как отличить холодец от заливного? В какой стране новогодний бокал шампанского закусывают пончиками? Пройдите тест RT и проверьте, хорошо ли вы знаете праздничные кулинарные традиции разных стран мира.