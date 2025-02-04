Зоны смертельной жары: климатологи рассказали, какие страны станут непригодными для жизни

Глобальное потепление приведет к увеличению территорий, непригодных для жизниКлиматологи предупреждают о грядущей опасности – из-за глобального потепления на планете в три раза увеличатся зоны смертельной жары.
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