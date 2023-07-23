Спички - не игрушка

85 759 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Поль Меерсон
    Не стоит чморить "леопарды". Это достаточно современная и грозная боевая машина. Другое дело, что стоит, как чугунный...Наш ответ на изъя...
  • Владимир Витковский
    Главное- надежно...Петрова с Баширов...
  • Ингерман Ланская
    вернуть прежний пенс.возраст и пенсионеры решат демографическую проблему - будут на пенсии детей стругать, как кролик...Великобритания, И...

РУССКИЕ "ОНИКСЫ" ШЕПЧУТ О КАПИТУЛЯЦИИ, А КРЫМСКИЙ МОСТ СТАЛ ПРОКЛЯТИЕМ КИЕВА

РУССКИЕ "ОНИКСЫ" ШЕПЧУТ О КАПИТУЛЯЦИИ, А КРЫМСКИЙ МОСТ СТАЛ ПРОКЛЯТИЕМ КИЕВА

После теракта на Крымском мосту киевский режим не только "калибровали", но и учили разуму "Ониксами".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Фоменков
Смерть укро-американским фашистам!
Ответить
11 час.
Юрий Золотарев
&quot;А шо в Одессе было&quot; - это ЦВЕТОЧКИ!
Ответить
4 час.
Юрий Золотарев
Бандеровщина - ВНЕ закона!! Каждый бандеровец должен стать МЁРТВЫМ!!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх