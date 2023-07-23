РУССКИЕ "ОНИКСЫ" ШЕПЧУТ О КАПИТУЛЯЦИИ, А КРЫМСКИЙ МОСТ СТАЛ ПРОКЛЯТИЕМ КИЕВА

Спички - не игрушкаПодписатьсяРУССКИЕ "ОНИКСЫ" ШЕПЧУТ О КАПИТУЛЯЦИИ, А КРЫМСКИЙ МОСТ СТАЛ ПРОКЛЯТИЕМ КИЕВА После теракта на Крымском мосту киевский режим не только "калибровали", но и учили разуму "Ониксами".Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВалерий ФоменковСмерть укро-американским фашистам!Ответить11 час.Юрий Золотарев"А шо в Одессе было" - это ЦВЕТОЧКИ!Ответить4 час.Юрий ЗолотаревБандеровщина - ВНЕ закона!! Каждый бандеровец должен стать МЁРТВЫМ!!Ответить4 час.
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