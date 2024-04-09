Четверо детей и их родители погибли при пожаре в Воскресенске

СК возбудил уголовное дело.фото: sledcom.ru--> Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели четырёх детей и их родителей при пожаре в подмосковном Воскресенске.
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