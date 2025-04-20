СК завел дело после гибели четырех детей при пожаре в Челябинской области

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели четырех детей при пожаре в частном доме в поселке Василовка Катав-Ивановского района Челябинской области, сообщило региональное СУСК РФ.
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