Cybertruck «загоняет Tesla в могилу»: акции компании завершили неделю сильнейшим падением за год

На минувшей квартальной конференции глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) настолько активно выражал негативные эмоции по поводу состояния дел в мировой экономике, что пессимизм невольно передался и инвесторам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии