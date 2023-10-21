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Мировое обозрение

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Cybertruck «загоняет Tesla в могилу»: акции компании завершили неделю сильнейшим падением за год

Cybertruck «загоняет Tesla в могилу»: акции компании завершили неделю сильнейшим падением за год

На минувшей квартальной конференции глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) настолько активно выражал негативные эмоции по поводу состояния дел в мировой экономике, что пессимизм невольно передался и инвесторам.

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