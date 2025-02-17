Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • юра федулов
    Надо дать ей возможность гордиться собой в одиночку за счет своей гордости и не прощать ей ее русофобию за счет России.Абхазия на распут...
  • Андрей
    каким местом она(абхазия) гордая?Наверное халявой.Абхазия на распут...
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    Я - не исламовед, более того я русский, и вообще атеист, но учился на истфаке казанского универа, причем учился там В...Раскаянием тут и ...

Делегация США вылетела в Эр-Рияд для переговоров с Россией по Украине

Делегация США вылетела в Эр-Рияд для переговоров с Россией по Украине

Представители Соединенных Штатов Америки в воскресенье, 16 февраля, отправляются в Саудовскую Аравию с целью провести переговоры с делегатами от РФ по конфликту на Украине, заявил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

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