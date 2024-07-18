Захарова раскритиковала безопасность здания ООН из-за израильского "балагана"

В составе делегации оказались "крикуны", которые попытались сорвать выступление Сергея Лаврова.Устроенный делегацией Израиля в ООН "балаган" в попытке сорвать выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова показал низкий уровень порядка в вопросах безопасности штаб-квартиры ООН.