Захарова раскритиковала безопасность здания ООН из-за израильского "балагана"

В составе делегации оказались "крикуны", которые попытались сорвать выступление Сергея Лаврова.Устроенный делегацией Израиля в ООН "балаган" в попытке сорвать выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова показал низкий уровень порядка в вопросах безопасности штаб-квартиры ООН.
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