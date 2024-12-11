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"Садись-2": в российских школах собираются вернуть оценки за поведение

"Садись-2": в российских школах собираются вернуть оценки за поведение

В России хотят вернуть оценки за поведение в школах, которые были упразднены еще в 1992 году. 10 декабря на заседании с членами Совета по правам человека президент Владимир Путин удивился, узнав, что в российских школах нет оценок за поведение.

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