В каких случаях осужденным за пьяную езду придется выплачивать полную стоимость авто?

Материальное наказание должно отбить охоту у водителей садиться в состоянии алкогольного опьянения за руль Уже полтора года в России водителям, которых не первый раз ловят пьяными за рулем, грозит не только уголовная ответственность, но и конфискация транспортного средства.
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