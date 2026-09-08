Посол Станиславов: Венгрии будет дан достойный ответ на высылку дипломатов РФ

Венгрии будет дан достойный ответ на высылку российских дипломатов. Об этом заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов, его слова приводит Telegram-канал посольства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Под Владимиром уб...
- ХЛ В Баку арестовали...
- Отсидевший киллер...
Пора снять скидку на газ.