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Газета.ру

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Посол Станиславов: Венгрии будет дан достойный ответ на высылку дипломатов РФ

Посол Станиславов: Венгрии будет дан достойный ответ на высылку дипломатов РФ

Венгрии будет дан достойный ответ на высылку российских дипломатов. Об этом заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов, его слова приводит Telegram-канал посольства.

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