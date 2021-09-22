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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

США: продажи жилья на вторичном рынке упали в августе

Продажи жилья в США упали в августе, поскольку предложение оставалось ограниченным, а цены продолжали расти, что является последним признаком того, что потеря импульса на рынке жилья сохранялась в течПродажи жилья в США упали в августе, поскольку предложение оставалось ограниченным, а цены продолжали расти, что является последним признаком того, что потеря импульса на рынке жилья сохранялась в течение третьего квартала.

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