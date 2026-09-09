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Царьград

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Путин и То Лам укрепили стратегическое партнёрство России и Вьетнама

Путин и То Лам укрепили стратегическое партнёрство России и Вьетнама

Владимир Путин и То Лам провели переговоры в Кремле и выступили с заявлениями. Президент России на государственном обеде приветствовал вьетнамского лидера и его делегацию, подчеркнув укрепление стратегического партнёрства между Россией и Вьетнамом.

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