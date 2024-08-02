Песков рассказал о подготовке визита Мадуро в Россию

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Подготовка визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным активизируется на фоне его победы на выборах, встреча состоится в удобные для двух лидеров сроки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.