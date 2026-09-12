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10 Best TV Shows About Pirates, Ranked

10 Best TV Shows About Pirates, Ranked

Set sail with television's best pirate adventures, where swashbuckling chaos rules the seas and every great crew has a story worth following.

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