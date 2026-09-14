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Эскизный проект автоматической планетной станции «Венера-Д» начнут создавать в 2026 году

Российский эскизный проект автоматической планетной станции (АМС) «Венера-Д» будет создан в течение двух лет, начиная с 2026 года.

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