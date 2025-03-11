Россиянам назвали способы сэкономить на коммуналке

Установка индивидуальных счетчиков поможет сэкономить на жилищно-коммунальных услугах (ЖКУ). Этот и другие способы снизить плату за коммуналку назвал основатель сервиса «ЛОВИCASHBACK» Ислам Ахмедшин, передает «Газета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии