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Россиянам назвали способы сэкономить на коммуналке

Россиянам назвали способы сэкономить на коммуналке

Установка индивидуальных счетчиков поможет сэкономить на жилищно-коммунальных услугах (ЖКУ). Этот и другие способы снизить плату за коммуналку назвал основатель сервиса «ЛОВИCASHBACK» Ислам Ахмедшин, передает «Газета.

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