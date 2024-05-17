Спецпредставитель по Афганистану: Талибы* не враги России

«Не могу сказать, что талибы стали нашими друзьями номер один, но однозначно они не враги», – заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов по итогам переговоров с главой департамента Пакистана, Афганистана и Ирана Министерства иностранных дел Индии Джитендером Палом Сингхом, передает «Спутник.
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