Спецпредставитель по Афганистану: Талибы* не враги России

«Не могу сказать, что талибы стали нашими друзьями номер один, но однозначно они не враги», – заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов по итогам переговоров с главой департамента Пакистана, Афганистана и Ирана Министерства иностранных дел Индии Джитендером Палом Сингхом, передает «Спутник.