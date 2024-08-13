Минниханов изучил опыт Малайзии по развитию халяль-индустрии

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил в Куала-Лумпуре Корпорацию по развитию халяль-индустрии Малайзии, которая является федеральным правительственным агентством, выступающим в качестве надежного партнера на рынке халяльной продукции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии