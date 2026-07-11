«Газпром нефть» представила установку для улучшения добычи нефти гидроразрывом

Инженеры «Газпром нефти» разработали новый лабораторный комплекс, позволяющий значительно повысить эффективность гидроразрыва пласта за счет индивидуального подбора материалов для каждого конкретного месторождения.
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