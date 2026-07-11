НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

494 подписчика

«Газпром нефть» представила установку для улучшения добычи нефти гидроразрывом

«Газпром нефть» представила установку для улучшения добычи нефти гидроразрывом

Инженеры «Газпром нефти» разработали новый лабораторный комплекс, позволяющий значительно повысить эффективность гидроразрыва пласта за счет индивидуального подбора материалов для каждого конкретного месторождения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии