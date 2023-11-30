кольский полуостров, дорога от Мурманска до Териберки

дорога в Териберку, если ехать непосредственно из Мурманска, начинается в горно-лесистой местности. горы, тайга, перевалы и дорога, то поднимающаяся вверх, то скатывающаяся вниз но постепенно, деревья уступают место низкорослой тундровой растительности и дорога начинает петлять мимо многочисленных тундровых озер.
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