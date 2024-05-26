Нижегородские ИТ-компании предложили ряд изменений в федеральное законодательство профильному комитету Госдумы

Нижегородские ИТ-компании презентовали свои проекты в сфере искусственного интеллекта (ИИ) комитету Государственной Думы ФС РФ по информационной политике, ИТ и связи под председательством Александра Хинштейна.
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