Подростки сняли на видео нападение на инвалида

В Перми подростки записали и опубликовали в интернете видео, на котором юноша избивает инвалида. На кадрах молодой человек под одобрительные комментарии оператора наносит мужчине удары кулаками по лицу и туловищу, после чего бьет его ногой по голове.
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