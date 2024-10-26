В ДНР задержали подозреваемую в подготовке покушения на руководителя ГУФСИН

Жительницу Волновахи, подозреваемую в подготовке покушения на одного из руководителей ГУФСИН по Донецкой Народной Республике, задержали в Донецке сотрудники ФСБ, сообщили в республиканском управлении ведомства, 26 октября передает РИА Новости.
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