В ДНР задержали подозреваемую в подготовке покушения на руководителя ГУФСИН

Жительницу Волновахи, подозреваемую в подготовке покушения на одного из руководителей ГУФСИН по Донецкой Народной Республике, задержали в Донецке сотрудники ФСБ, сообщили в республиканском управлении ведомства, 26 октября передает РИА Новости.