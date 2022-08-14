Боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

Деятели представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК публикуют сообщения о том, что военнослужащими артиллерийских подразделений Вооружённых сил Украины было выпущено пять мин 152 миллиметров по мирному Киевскому району столицы государства.
Деятели представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК публикуют сообщения о том, что военнослужащими артиллерийских подразделений Вооружённых сил Украины было выпущено пять мин 152 миллиметров по мирному Киевскому району столицы государства.
Свежие комментарии