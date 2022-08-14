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Боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

Боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

Деятели представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК публикуют сообщения о том, что военнослужащими артиллерийских подразделений Вооружённых сил Украины было выпущено пять мин 152 миллиметров по мирному Киевскому району столицы государства.

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