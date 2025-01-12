Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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О чём молчат ИТ компании?

О чём молчат ИТ компании?

Работа в ИТ-сфере привлекает высокой оплатой и разнообразными возможностями карьерного роста. Но так ли все радужно? Сегодня расскажем о трудностях, с которыми в перспективе может столкнуться ИТ-специалист.

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