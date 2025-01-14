«Сначала нужно услышать мнение народа» – Лавров сравнил Гренландию с Крымом. Копенгаген и Вашингтон должны уважать права народов на самоопределение и не заниматься куплей и продажей островов по своему желанию.
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