Ожидание ответных мер: в России остановлена национализация бизнеса французской Danone

Указ президента России Владимира Путина, размещенный на правительственном портале, отменяет решение, принятое на основании предыдущего указа, разрешившего передачу зарубежных активов во временное управление «Росимущества».
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