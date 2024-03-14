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Ожидание ответных мер: в России остановлена национализация бизнеса французской Danone

Ожидание ответных мер: в России остановлена национализация бизнеса французской Danone

Указ президента России Владимира Путина, размещенный на правительственном портале, отменяет решение, принятое на основании предыдущего указа, разрешившего передачу зарубежных активов во временное управление «Росимущества».

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
А зря! У французов вообще все отобрать нужно!
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