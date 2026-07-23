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Регионы России

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«Спартак» потребовал переигровку матча за Суперкубок России

«Спартак» потребовал переигровку матча за Суперкубок России

Футбольный клуб «Спартак» официально обратился с требованием о переигровке матча за OLIMBET Суперкубок России, который состоялся 18 июля в Нижнем Новгороде и завершился победой «Зенита» по пенальти со счётом 4:2 после ничьи 1:1 в основное время.

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