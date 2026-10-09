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Регионы России

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Anthropic вводит ограничения на агрессивное поведение в общении с ИИ Claude

Anthropic вводит ограничения на агрессивное поведение в общении с ИИ Claude

Американская компания Anthropic обновила правила использования искусственного интеллекта Claude, введя запрет на систематическое жестокое и беспричинное агрессивное поведение по отношению к нейросети.

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