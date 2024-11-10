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Царьград

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Сын Трампа опубликовал видео, высмеивающее зависимость Зеленского

Сын Трампа опубликовал видео, высмеивающее зависимость Зеленского

Сын Трампа опубликовал видео, высмеивающее зависимость ЗеленскогоТрамп-младший пошутил над Зеленским в связи с победой отца, отметив, что тот через 38 дней лишиться своих "карманных денег".

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Комментарии
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ТБ
Татьяна Бут
Сынок, осторожно. Зеленский, как раненный зверь, очень опасный.
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