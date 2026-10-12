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SUSANIN

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С 15 октября КДМ будут начнут дежурить на трассах в каждом районе Удмуртии

С 15 октября КДМ будут начнут дежурить на трассах в каждом районе Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. С 15 октября «Удмуртавтодорстрой» в 25 муниципальных образованиях Удмуртии организует дежурство комбинированных дорожных машин (КДМ).

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