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ГТРК Татарстан

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Погода в Татарстане 11 октября: до +17 °C, ветер с порывами до 14 м/с — рекомендации МЧС

По данным УГМС РТ, 11 октября 2026 года в Татарстане ожидается переменная облачность. Существенных осадков днём не прогнозируется.

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