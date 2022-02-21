Полиция Петербурга нашла подозреваемого в нападении на композитора Александра Колкера. Удар ножом сняла камера

Сотрудники уголовного розыска нашли мужчину, который с ножом напал на 88-летнего автора музыки к песням Пахоменко, Хиля и Кристалинской, в хостеле.
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