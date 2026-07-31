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СК предъявил обвинение участнику террористической организации «Артподготовка»

СК предъявил обвинение участнику террористической организации «Артподготовка»

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что следователи предъявили обвинение участнику запрещённой террористической организации «Артподготовка»* — возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Московского региона.

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