СК предъявил обвинение участнику террористической организации «Артподготовка»

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что следователи предъявили обвинение участнику запрещённой террористической организации «Артподготовка»* — возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Московского региона.
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