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Новые газовые правила и штраф для собственников до 10 000 рублей

Совсем недавно во втором чтении в Госдуме был принят новый законопроект, устанавливающий поправки в существующие «газовые» правила и увеличивающий в несколько раз размеры штрафов для собственников газифицированных квартир и домов.

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