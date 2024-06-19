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Захарова о вероятном назначении Рютте генсеком НАТО: при нём ничего не изменится

Захарова о вероятном назначении Рютте генсеком НАТО: при нём ничего не изменится

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 19 июня, заявила, что функция генерального секретаря НАТО - это оглашение выработанной в Соединенных Штатах Америки политики, и в случае назначения Марка Рютте на пост генсека Североатлантического альянса глобальных изменений в западеом военно-политическом блоке не произойдет.

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