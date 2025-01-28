Публикация отчетностей «Астры» и ТГК-1, заседание ФРС – основные события 29 января

В среду, 29 января, состоится публикация операционных результатов «Астры» и ТГК-1 за 2024 год. Стоит заметить, что у ТГК-1 валовая выработка электричества (включая Мурманскую ТЭЦ) за 2023 год снизилась на 0,3% г/г до 29,7 млрд кВт-ч, а тепловой энергии — на 2,2% г/г до 25,1 млн Гкал.