Path of Exile 2 каннибалит Path of Exile: к работе над новой лигой еще толком не приступал...

Path of Exile 2 каннибалит Path of Exile: к работе над новой лигой еще толком не приступалиПосле выхода крупного обновления “Поселенцы Калгуура” в июле 2024 года прошло уже больше полугода с тех пор, как оригинальная ARPG Path of Exile не получала значимого контента.
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