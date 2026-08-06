Армия России берёт в полукольцо один из населённых пунктов в ДНР

Российские военные продолжают продвижение на добропольском направлении. Как заявил в эфире Первого канала советник главы ДНР Игорь Кимаковский, группировка «Центр» зажимает Доброполье в полукольцо, охватывая город с двух сторон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии