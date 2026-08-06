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Наш потерянный мир

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Армия России берёт в полукольцо один из населённых пунктов в ДНР

Армия России берёт в полукольцо один из населённых пунктов в ДНР

Российские военные продолжают продвижение на добропольском направлении. Как заявил в эфире Первого канала советник главы ДНР Игорь Кимаковский, группировка «Центр» зажимает Доброполье в полукольцо, охватывая город с двух сторон.

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