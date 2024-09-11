Энергетика региона находится на грани коллапса

Энергетическая отрасль в Забайкальском крае находится в критической ситуации. Износ электросетевого оборудования составляет более 80 процентов, а технологического присоединения ждут более 2,5 тысяч потребителей, сообщили ZAB.
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