«Проверки выбросов метана производятся постоянно»: что соликамцы думают о ЧП в шахте «Уралкалия»

В ночь на 26 июня в одной из шахт в Соликамске произошла вспышка метана. От нее пострадали двое рабочих, которые были экстренно госпитализированы, а позже отправились в ожоговый центр Перми на реанимобилях.
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