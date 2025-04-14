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Гвардиола назвал позицию «Сити», которая нуждается в усилении: «Это очевидно»

Гвардиола назвал позицию «Сити», которая нуждается в усилении: «Это очевидно»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Кристал Пэлас» (5:2) в 32-м туре АПЛ утвердительно ответил на вопрос о том, является ли позиция левого защитника приоритетной для летнего трансферного окна.

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